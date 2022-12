Minister Kallas algatas arutelu keeluvööndi vähendamiseks

Saarte Häälele ütles Kallas, et tegemist ei ole valimiskampaania osaga, vaid tema poole on tõesti väga paljud inimesed pöördunud küsimusega, kas ta kavatseb algatatud teemaga kunagi edasi minna. "Olin ka üks nendest, kes paar aastat tagasi Saaremaalt selle sooviga riigikogu poole pöördus," märkis Kallas, nentides, et ta nüüd otse riigikogu poole vööndi ulatuse muutmise sooviga veel pöörduda ei tihanud. "See nõuaks oluliselt rohkem ja põhjalikumaid arutelusid," lausus ta.

Kallase sõnul ei jõua ka praegune valitsus teemaga enam lõpuni minna ja kas piirangut vähendatakse, näitab tulevik. Paar aastat tagasi sooviti riigikogus vähendada piiranguvööndit 50 meetri peale, kuid see ei läinud läbi. "Kindel on aga see, et kiirustades seda otsust kindlasti teha ei saa ja võib-olla siis need arutelud ka näitavad, et oleme selle teemaga suures pildis hiljaks jäänud," arutles Madis Kallas.