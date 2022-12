Vallavalitsuse ehitusinseneri Mehis Kallase sõnul on kavas rajada sinna liginullenergiahoone, mis tähendab, et praegune hoone lammutatakse.

Projekteerimishanke tähtaeg on 12. detsember ja selle eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 26 500 eurot. Kallase sõnul on hanke vastu huvi tuntud.