JUHTKIRI ⟩ Sajandi otsus

Näiteks kui ehituskeeluvööndit vähendataks sarnaselt Mandri-Eestiga 100 meetri peale, tekiks juurde ruutkilomeetrite kaupa maad, kuhu saaks ehitada. Mereäärset maad. Võib vaid ette kujutada seda liikumist, mis kinnisvaraturul toimuma hakkaks.

Selle üle, kas ehituskeeluvöönd peab mandril ja saartel erinev olema, on vaieldud juba 1995. aastast saadik, mil see kehtestati. Samamoodi vaieldakse selle üle, kas üldse peaks riiklikult keelama. Tuuakse näiteks, et Skandinaavias ei keela keegi vee äärde ehitada.

Nendes vaidlustes ongi igal ühel oma tõde. Keskkonnaministri tehtud ettepaneku iva võikski olla pigem see, et ei oleks ootust piiranguvööndi vähendamisele, vaid saaks lõpuks ära tõestatud ja vaieldud, et kas ja miks on keelamine mõistlik.