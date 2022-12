Kõige keerulisemad teeolud valitsevad Kihelkonnast Leisini ⟩ Murdunud puud takistavad teede lahtilükkamist

Just kõrvalmaanteedel on palju puid lume raskuse all kas päriselt murdunud või on oksad lume raskuse all tee peale vajunud, rääkis Lember. "Hommikul kutsusime Käesla-Karala-Loona teele päästeameti appi, sest lumesahk ei saanud läbi. Puud olid mitmekaupa risti tee peal," rääkis Lember. "Keeruline olukord, sellist asja pole mitmeid aastaid olnud!"