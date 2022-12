Kärla rahvas saab ajutiselt vett, Lümanda ja Mustjala voolu

Inimesed saavad varuda joogivett. Kuna kanalisatsioonipumpasid ei suudeta töös hoida, tuleb jälgida, et vett läheks võimalikult vähe kanalisatsiooni. „Kellel on vaja pesta, siis lühidalt,“ märkis Tuisk. Kui kanalisatsioon ummistub, võib ülevool suubuda mõne kortermaja keldrisse. Samuti on Kärla piirkonna elanikel võimalik saada joogi- ja toiduvett aadressil Ohaka tn 3 kell 19.00–20.00. Kaasa tuleb võtta oma anum.