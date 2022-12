Laupäevast tohib kolmes piirkonnas siseveekogude jääle minna

Pakane on enamikus Eestimaa paikades külmetanud siseveekogude jääkaaned enam kui kümne sentimeetri paksuseks, mis tähendab, et jää suudab juba inimest kanda. Päästjad mõõdavad siseveekogude jää paksust regulaarselt ning nendest tulemustest lähtutakse ka jääle mineku lubamisel. Paraku on jääolud Põhja-Eesti siseveekogudel veel ebaühtlased ning seal esialgu veel jääle minna ei tohi. Kui külmad ilmad jätkuvad, on lootust, et ka Põhja-Eestis muutub jää piisavalt tugevaks ning siis kaob keeld sealgi.