ÕIGUSLIK PRAAK ⟩ President Karis jättis perehüvitiste seaduse välja kuulutamata

"Nagu kinnitavad mulle saabunud rohked kirjad, tajuvad puudutatud vanemad valikulist indekseerimist terava ebaõiglusena,“ sõnas riigipea. Ta leiab, et niisuguses olukorras oleks seaduse seletuskirjas pidanud põhjendama, miks ei saa soodsamalt kohelda ka ühe või kahe lapsega peresid. "Põhjendamise üks eesmärk on vähendada ühiskonnas tekkivat ebaõigluse tunnet, mis võib kaasneda ebavõrdse kohtlemisega ka siis, kui see on kooskõlas põhiseadusega,“ lausus Karis.

"Möönan, et riigikogult ei saa nõuda üksikasjalikke põhjendusi toetuse suuruse kohta ega uuringuid, mis kinnitaks, et üks või teine soodustus sündimust ka tegelikult suurendab. Riigikogul on õigus katsetada meetmeid, mille kohta on teada vaid see, et need võivad valitud eesmärke edendada. Teisalt ei saa ma Vabariigi Presidendina sallida sellist seadusloomet, mille puhul põhjendamisest hoidutakse täielikult, tuues ettekäändeks koalitsioonilepingut,“ lisas Karis.