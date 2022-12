Komisjonid teevad ettepaneku asuda perehüvitiste seadust muutma

Põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets ütles, et põhiseaduskomisjon tegi üksmeelselt otsuse mitte toetada seaduse muutmata kujul vastuvõtmist.

“Komisjoni liikmed leidsid, et presidendi viidatud lauses on põhiseadusega vastuolu olemas ning seetõttu tuleb seadus muutmiseks avada,” ütles ta ning lisas, et vajalikke muudatusi asub homme käsitlema sotsiaalkomisjon. “Põhiseaduskomisjonis nägime fraktsioonide ühist soovi seadus võimalikult kiiresti vastu võtta ja ellu rakendada.”