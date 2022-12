MÕTTEMOOTORI ERGUTUSEKS ⟩ Haigla kogub psühhiaatria osakonda raamatuid ja mänge

"Pöördume kogukonna poole lootuses, et kellelgi juhtub olema üle asju, mis aitaksid patsientidel sotsialiseeruda ning mõttemootorit käimas hoida. Samuti oleme kõik juba korduvalt rõhutanud, et treenimine on vaimse tervise seisukohalt ülioluline, mistõttu loodame, et saame patsientidele ka füüsilist aktiivsust pakkuda."