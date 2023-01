"Loodame uusaasta imele!" ⟩ Naine üritab Saaremaalt leida oma laste vanaisa

"Otsin pildil olevat härrat, kes on mu laste vanaisa. Kahjuks ei tea ka minu abikaasa oma isast midagi. Kuid on tekkinud momendid, kus vajame teadmist, mis mees ta oli," märgib naine Saaremaa Rahva grupis tehtud postituses.

"Mõned vihjed, mida oleme saanud on, et nimi Šura Aleksander Kaju (1952/53), elasid Raekoja ja Uue tn nurgal. Šura õde olevat Ellen, kes on 85-aastane ja elavat Saaremaal. Šura ema olevat Maria."