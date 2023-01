2022 – päästeameti jaoks katsumusi täis aasta

Oli õnnestumisi, kuid võrreldes eelnevate aastatega näitab statistika, et inimestel, kes meie abi igapäevaselt vajavad, ei läinud nii hästi. Kui võrrelda nelja viimase aasta statistikat, selgub, et kasvanud on pea kõik arvud. Kõige kurvem on hukkunute arvu kasv: tulekahjudes kaotas elu neli ja vees kolm inimest. Tulekahjude arv küll langes pisut, kuid eluhoonete tulekahjude oma kasvas paraku pea poole võrra. Oluliselt tõusis ka ohu likvideerimiseks tehtud väljasõitude arv. Kõige sagedamini käisid päästjad eemaldamas teedele kukkunud puid ja purunenud elektriliine.