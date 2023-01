GALERII ⟩ Väikesed käekesed küpsetamas ehk Harjutamine teeb meistriks!

Mida väiksemad käed, seda suurem rõõm, mistap küpsetavad sedakorda koos suur küpsiste küpsetamise entusiast, Kuressaare ametikooli pagarite-kondiitrite kutseõpetaja Kristiina Rand ühes oma 9-aastase poja Mark Andrease ja 2-aastase tütretütre Matilda Britiga. Mõlemad lapsed on köögis juba üsna vilunud ja seda tänu sellele, et neil on lastud katsetada.