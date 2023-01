Tom Rüütel ⟩ Riik ühte taskusse annab, teisest võtab

Lisaks saavad tasuta sõita raske, sügava nägemispuudega isik ja tema saatja. Teemaga seotud artikleid lugedes olen ma hämmingus, sest teenust pakkuvad ettevõtted ei oska öelda, kui palju n-ö tasuta teenust nad pakuvad. Hea küll, vahest laste puhul on see keeruline (sest neid on rohkem?), aga et sügava puudega reisijate arvu ei teata, on minu jaoks müsteerium. On ju näha, kui palju on pileteid broneeritud ja kui palju on bussis n-ö läbi löödud.