Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse tänavu 70 000 naist

Tegemist on kurva statistikaga, sest regulaarse kontrolli abil saaks emakakaelavähki edukalt ennetada. “Emakakaelavähk on tõepoolest üks vähestest vähivormidest, mida on võimalik õigel ajal sekkudes ära hoida. Uuringul osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada varakult, mil need on ravitavad. Seepärast on oluline, et iga naine hoiaks oma tervist ja osaleks regulaarselt sõeluuringul,” selgitas tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna.