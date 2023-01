FOTOD ⟩ Saarlased näitavad Elektrilevile Eestimaa parimaid elektriliine

Margus Lindmäe saatis pildi liinist Küdema-Ohtja tee ääres. "Seda pilti olen näidanud teemat juhtivatele ametkondadele. Nemad pole seda varem juhtunud nägema, küsimuseks oli, kus see koht on. Vastus on ju lihtne - seal, kus on meie riigi parimad liinid."

Foto: erakogu / Saarte Hääl