VIDEO ⟩ Suursaarte liinivõrku investeeritakse 25 miljoni euro asemel 50 miljonit

Elektrilevi juht Mihkel Härm ütles täna pärast Saaremaa elektrikatkestuste kriisi järelarutelu, et kui muidu oli järgmise viie aastaga plaanis investeerida suursaartele umbes 25 miljonit eurot, siis nüüd koos riigi ja Europa Liidu lisarahaga, investeeritakse viie aastaga saartele 50 miljonit eurot. "See on selleks, et muuta võrk ilmastikukindlaks."