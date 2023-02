Lähipäevade õhutemperatuur jääb vähestesse pluss- ja miinuskraadidesse

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtupoolikul tekib paiguti udu. Ennelõunal puhub loodetuul 3-9, puhanguti 12, Virumaa rannikul kuni 15 m/s. Pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub õhtuks läänekaarde kiirusega 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi. Õhtupoolikul läheb külmemaks.

Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 3-9, kohati kuni 12 kraadi. Saarte rannikul on õhutemperatuur nullkraadi ümber. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Saartel ja läänerannikul võib vähest vihma sadada. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2-8, saarte rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur tõuseb -2 kuni +4 kraadini.