JUHTKIRI ⟩ Kui kompostihunnikust aianurgas enam ei piisa

1. aprillist 2023 hakatakse Saaremaa vallas biojäätmeid koguma kõikidelt kinnistutelt. Need kinnistuomanikud, kes ei soovi liituda biojäätmete veoga ning kompostivad köögi- ja sööklajäätmed nõuetekohaselt oma kinnistul, peavad sellest aga vallavalitsusele teada andma. Ja lisama avaldusele pildi oma komposterist. Loomulikult leidub neid – ja mitte just vähe –, kes selle nõudega rahul ei ole. Vaja ju jälle vallale aru anda, miks ma oma majapidamises just nii toimetan ja mitte naa.