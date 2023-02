ETTEVAATUST, LIIKLEJAD ⟩ Õues möllab lumetuisk, teedel valitseb libeduseoht

Täna pärastlõunal levib lumesadu Lääne-Eesti saartelt mandrile. Tuiskab ja sadu on mitmel pool tugev.

Õhtul läheb sadu saartel ja läänerannikul üle lörtsiks ja vihmaks, on jäidet. Kagutuul tugevneb mandril puhanguti 12, saartel ja läänerannikul 15-20 m/s. Teedel on libeduseoht.

Tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Keskkonnaagentuuri hoiatuse kohaselt tuleb sellega arvestada, kui su tegevus on ilmast mõjutatud.