45 AASTAT TAGASI ⟩ 24. veebruaril 1978 lehvis Orissaares sinimustvalge

Aktsioonist olid teadlikud kümmekond poissi, kes üksteisele tõotasid, et ei kõssa sellest kellelegi. Niisuguse nõukogudevastase poliitilise huligaansuse eest sattus tollal üsna kergesti suisa trellide taha. Alles pärast Eesti taasiseseisvumist söandasid kunagise sündmuse osalejad juhtumist rääkima hakata.

Üks loo peategelastest Andres Laide meenutab, et seitsmekümnendate aastate lõpp oli niisugune aeg, kus elu polnud kõige viletsam ja inimesed hakkasid nõukogude korraga ära harjuma. "Eks me ikka teadsime kodudest, mis see Eesti vabariik oli ja tahtsime lihtsalt inimestele meelde tuletada," lausub ta.