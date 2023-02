EV 105 ⟩ Salme aasta tegija on kohalik discgolfi klubi

Sõpruskond on kettagolfi harrastajad, kes tegutsevad Salme kettagolfi radadel, on neid viimastel aastatel uuendanud, laiendanud ja organiseerivad võistlusi-võistlussarju. Iganädalaselt on Salmel radadel näha harrastajaid harjutamas, kord nädalas lumevabal ajal paljusid mujalt Saaremaalt pärit kettagolfisõpru võistlemas.