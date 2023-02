EESTI KAITSJAD ⟩ Olukord Ukrainas on tugevalt mõjutanud kaitseliiduga liitumist

Värsked kaitseliitlased välioskusi harjutamas. Foto on illustratiivne.

Kaitseliidu Saaremaa malevas on täna üle 1600 liikme ja uusi kodukaitsjaid tuleb päev-päevalt juurde. Ka president Alar Karis märkis oma aastapäevakõnes ära maakaitse olulisuse, kus suur roll on kaitseliidul. Uurisime värsketelt sõduriks pürgijatelt, mis ajendas neid liituma ja millised on esmamuljed kaitseliitlaseks olemisel.