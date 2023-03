JUHTKIRI ⟩ Tõlgendamise küsimus

Meenutagem pisut. Näiteks ütles Raudvere Putini kohta: “Tema välja öeldud eesmärk on sulaselgelt – me ei taha okupeerida Ukrainat. Me tahame hävitada sõjalise struktuuri. Me tahame, et tsiviilohvrite hulk oleks minimaalne, et jumala eest inimesed, meie rahvuskaaslased, meie slaavlased Ukrainas surma ei saaks.”

Veel rääkis Raudvere, et kodusõjad Ukrainas on olnud rahvuslik mentaliteet. “Päeval on tubli põllumees, tore talunik. Öösel on röövel, tapja, vägistaja,” ütles Raudvere raadioeetris. Need heliklipid on tagantjärele kuulatavad ka Saarte Hääle veebilehel.

Tõsi, hiljem kinnitas Raudvere, et Nõmme raadio eetris räägitu pole tema seisukohad. Ning et tema seisukoht on konkreetne: Putin on agressor ja tema algatatud sõda Ukrainas on vastuvõetamatu inimsusevastane kuritegu.

Praegu peab Raudvere kohtulahingut Saaremaa vallavolikogu esimehe Jaanus Tamkiviga, kes leidis, et Moskva troll ei saa olla revisjonikomisjoni esimees ega parem ka mitte Saaremaa vallavolikogu liige.