Siiski on nad alati valmis kaitsma inimeste elu ja vara ning abistama kõiksuguste õnnetuste korral. Nende päeva mahub rutiintegevusi ning ootamatuid, õnneks ka naljakaid sündmusi.

Iga hommik algab info jagamisega, kus komandopealik annab ülevaate plaanilistest tegevustest. Tavaliselt jõutakse siis ka kohvi juua. Nii on kõigi muude tegevustega – ehk jõuab, sest kui Häirekeskus annab väljasõidukorralduse, siis on minek.

Pooleli jääb kohv, infotund, sisekoolitus, ennetustegevused – kõik see, mis parajasti teoksil. Nendega jätkatakse hiljem. Selgituseks sisekoolituse juurde: igal nädalal on päästjatel päevaplaanis kindel õppeteema, näiteks seekord tegelesime ulatuslik evakuatsiooni ja varjumise teemadega.

Öösel saab ka magada, kuid igaüks peab mõtlema, kui palju riideid selga jätab. Nii päevaste kui ka öiste tegevuste juures on oluline, et oleme väljasõiduvalmis, s.t et väljakutsele peame jõudma reageerida ühe minutiga.