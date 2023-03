LIIKUV KOGUKOND ⟩ Kärla kandi rahvas on kamba peale kõndinud 3000 kilomeetrit

Tegu on üle-eestilise kogukondade liikumise üleskutsega. Kärla kogukonna utsitas 1. veebruarist 30. aprillini kestvas mõõduvõtus kaasa lööma kohalik aktivist Heddi Arge, kes on viimased viis aastat oma igapäevaelus lisaks muudele treeningutele harrastanud ka liikumist – nii kõndimist kui jooksmist.

Ta on osalenud ka mitmetel virtuaaljooksudel, nt Maijooks ja Tallinna maraton, mis omakorda on teda juhatanud erinevate liikumisega seotud üleskutsete ja Facebooki gruppideni. Lisaks sellele töötab Arge spordi- ja vabaajakaupade kaupluses, mis on võtnud oma missiooniks innustada inimesi liikuma.