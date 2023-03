Probleemid lennureisiga? Kolm asja, mida võid lisaks hüvitisele nõuda

Kui palju on räägitud sellest, et nn lennuhüvitiste määruse järgi võib lennust maha jätmise, selle tühistamise või hilinemise korral olla reisijal õigus 250–600 euro suurusele hüvitisele, millega kompenseeritakse tekitatud ebamugavusi, siis vähem on tähelepanu saanud muud õigused. Neile nüüd keskendumegi.