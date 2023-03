RETSEPT ⟩ Naistepäevatort, mida on peaaegu võimatu nässu keerata

SULAŠOKOLAAD: Meelis Teder kallab šokolaadi-vahukooresegu tordipõhjale. See tehtud, asetab ta tordi kaheksaks tunniks külmikusse.

“See trühvlitort on nii lihtne, et seda on peaaegu võimatu nässu keerata,” julgustab Kuressaare ametikoolis kokaks õppiv ja Johan Spaa restoranis töötav Meelis Teder mehi, kes oma kalleid naistepäeval omatehtud tordiga üllatada sooviksid.