Saare- ja Muhumaal on elektrita 680 majapidamist

Täiendatud! Kella 11.14 seisuga on Saaremaal mõni majapidamine küll elektri tagasi saanud, kui see-eest on paarsada juurde lisandunud. Elektrita on Pärsama, Koikla, Ratla ja Lööne piirkonnad. Elektrit on neis kandis tagasi oodata kella 15ks.