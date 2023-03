Saaremaal on elektrita 203 majapidamist

Täiendatud! Kella 16.10 seisuga Muhumaal elektririkkeid enam katkestuste kaardilt näha ei ole. Saaremaal on jätkuvalt elektrita Ratla kant, lisandunud on Võhma ja Panga piirkond, kus on mõjutatud kliente kokku 203. Prognoositavaks lõppajaks on elektrilevi märkinud 17.45.