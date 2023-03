PÖIDLAD PIHKU ⟩ Risto Lillemetsal on viimase ala eel võimalus võita pronksmedal

Istanbulis toimuval Euroopa sisemeistrivõistluste viimasel päeval on meie mitmevõistleja Risto Lillemets teinud suurepärast võistlust ning tõusnud neljandale kohale. Võita pronksmedal on üsnagi käega katsutav, sest kolmandal kohal platseeruva sakslase Manuel Eiteliga võrreldes on Lillemets kõvasti parem jooksja. Kõik selgub õhtul kell 18.40, mil algab 1000 meetri jooks, seega kõik telerite ette Ristole pöidlaid hoidma!