ARHIIVI TUPIK ⟩ Maaomanik ei ole nõus üldkasutatava tee remondi eest maksma

VALDAJA LOAL: Kinnistu omaniku sõnul on tal 9 inimesega sõlmitud kokkulepe, kes panustasid ka teeremonti, võivad teed edasi kasutada.

Arhiivi tänavat liiklemiseks kasutanud autojuhid on ilmselt saanud keset tänavat üllatuse osaliseks, märgates et tänav on poole pealt sissesõidukeeluga tõkestatud ilma eelneva hoiatuseta tupikumärgi näol.