MUHU UUDISSED ⟩ “Emakieles, ema uulel…”

Tuleva teisibe oo emakielepäe. Ep sua me, muhulased, selle vastu just mitte midad tiha, et meite emakiel oo muhu kiel ja me isekeskis seda omavahel riakida katsume, niipalju kut kiegid viel oskab ja määletab. Ega sõukest päris õiged ja muistsed kielt ep oska änam masu kiegid. Oo nõuksi sõnu, midast tuleb ikka otsida ja uurida, et kas olli ja kis tiab. Ja vahest mõne muistse jutu sihes tuleb välja.