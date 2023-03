ÜLESKUTSE ⟩ Aita tehisintellekt eesti keelt rääkima panna

“Tänasel emakeelepäeval on oluline meeles pidada, et eesti keele rääkijaid on maailmas vaid veidi üle miljoni ning me kõik saame kaasa aidata sellele, et meie emakeel säiliks ning oleks elujõuline ka tulevikus. Just seetõttu on oluline arendada edasi eestikeelse kõnetehnoloogia lahendusi, et me saaksime oma nutiseadmetega tulevikus inglise keele asemele just eesti keeles suhelda,” märkis RIA masinõppe- ja keeletehnoloogia osakonna juht Kaupo Laagriküll.