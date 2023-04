GIVEN – avasta oma ehtemaailm!

Abielusõrmused

Abielusõrmus on sümbol, mis ühendab ja harmoniseerib noorpaari nii hingeliselt kui ka visuaalselt. Kõige populaarsemad abielusõrmused on kollasest kullast, need on populaarsed oma kauni tooni ja vastupidavuse poolest. Kuid üha rohkem valitakse ka valgest või roosast kullast sõrmuseid. Enamasti ostetakse abielusõrmuseid komplektina, et sõrmused oleksid kallimatel samasugused. Givenist saab sõrmuseid osta nii komplektina kui ka eraldi. Uudsem trend on ka hõbedast abielusõrmused, mis on Givenis saadaval nii briljantidega kui kullaga põimituna.