GALERII JA VIDEO ⟩ Gümnasistid kogunesid inspiratsioonipäevale Saaremaa valla probleeme lahendama

Kolmanda koha pälvisid noored, kes probleemi "Kuidas võiks vald noortega suhelda?" lahendusena töid välja kui oluline on noorte jaoks, et vald oleks esindatud nendes kanalites, kus on ka noored ise näiteks Instagram ja TikTok. "Võtsime sellest ideest kaasa mõtte, et leiame noore, kes valla uudiseid nendes kanalites aitaks kajastada, nii et see noori kõnetaks," räägib abivallavanem Liis Lepik.