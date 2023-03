Mille järgi valida väikelaenupakkujat?

Lisaks tuleb tähele panna, kas tingimustes on intress määratletud kogusumma põhjal või vaid laenujäägilt, teisel puhul on tegemist palju soodsama pakkumisega. Kui pankade poolt pakutav intress on arvestatud enamasti laenujäägilt, siis väiksemate krediidivahendajate puhul võib intress olla arvestatud laenusummalt.

Selleks, et väikelaenu võrdlus enda jaoks võimalikult mugavaks teha, tasub vaadata krediidi kulukuse määra (KKM). See näitab, kui kalliks laen tegelikult kujuneb; vahe võib olla üllatav. Näiteks Coop Panga väikelaenu krediidi kulukuse määr on 22,78%, Credit24 oma 44,97% ning Moneyzen’i krediidi kulukuse määr on 34,54%*. Krediidi kulukuse määr on kindla valemi järgi välja arvutatud ning annab seega kõige selgema ülevaate laenuga kaasnevatest kuludest. Kui väikelaenu pakkumises ei ole krediidi kulukuse määra välja toodud, tasub antud pakkumisest eemale hoida.

Sellest tulenevalt on mõistlik väikelaenu pakkumisi võtta suurematest pankadest, sest pangad on oma riskid paremini ära hajutanud ning suudavad pakkuda lõppkokkuvõttes parematel tingimustel väikelaenu, isegi kui väikelaenu intress on esmapilgul kõrgem kui mõnel krediidiandjal.

Mugavus, paindlikkus ja turvalisus