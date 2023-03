KADRI ARULA ⟩ "Minu jaoks on oluline, et elades Saaremaal saan teha kaugtööd"

Minu meeskond vastutab selliste lahenduste eest nagu virtuaalne nõustaja, videokohtumised klientidega, veebipõhine kohtumiste broneerimissüsteem ja kliendikeskuse erinevad tarkvarad kõikidele Balti riikidele. Meie ülesanne on veenduda, et kõik süsteemid käiksid aja ja klientide nõudmistega kaasas, protsessid sujuksid, oleksid turvalised ning kliendiandmed oleksid kaitstud. Virtuaalne suhtlus ei lihtsusta mitte ainult meie klientide, vaid ka töötajate igapäevaelu, sest näiteks kohtumiste broneerimine toimub automaatselt ja klient viiakse panga konsultandiga kokku ajal, mis sobib mõlemale. Samuti on virtuaalne nõustaja kättesaadav reaalajas ilma ooteajata ja vastab klientide lihtsamatele küsimustele ilma nõustaja sekkumiseta. Üldiselt saab öelda, et seda liiki virtuaalne suhtlus tähendab paljude protsesside automatiseerimist ja lihtsustamist, mis muudab tööprotsessid efektiivsemaks ja laseb pangatöötajatel tegeleda rohkem selliste probleemidega, mis vajavad personaalset sekkumist, ning tegeleda klientidega asukohast olenemata.