"Minu jaoks on oluline, et elades Saaremaal on mul võimalus teha kaugtööd"

Mis pakub sulle selles ametis kõige enam rahulolu?

Esiteks võimalus olla loominguline, mis on tänapäeval ka tehnoloogia valdkonnas vägagi asjakohane ja vajalik. Ausalt öeldes ei ole ma kunagi varem mõelnud, et ma olen loominguline inimene ja et ma saaksin seda tööl ära kasutada. See on olnud väga silmiavav. Teiseks võimalus olla mina ise, avaldada arvamust, rääkida kaasa ning vabadus teha iseseisvalt valikuid ja võtta nende eest ka vastutus. Samuti meeldib mulle, et mu töö ei ole rutiinne, vaid toob iga päev väljakutseid. Ma olen SEB-s töötanud kolm aastat ja õpin siiani iga päev midagi uut. Seega ei paista ka sellist hiilivat "mugavustsooni", kus areng peatuks. Mul on töökogemust rohkem kui 15 aastat ja SEB on kahtlemata koht, kus ma olen kõige rohkem tundnud tõelist meeskonnavaimu, tuge ja ühtekuuluvust. Ehk nagu öeldakse: töökollektiiv on nagu teine perekond. SEB-s on see tunne tõeliselt olemas. Ma ei ole mitte kusagil varem midagi sellist kogenud. Minu jaoks on väga inspireeriv ka see, et SEB-s on palju imelisi naisjuhte, kes on mulle suureks eeskujuks ja annavad usku, et kõik on võimalik.