Mart Maastiku repliigist sündis eelmisel neljapäeval Saaremaa vallavolikogus terav sõnasõda, mis lõbustas ka teisi (""Juhin tähelepanu, et see on korruptsioonihõnguline!" Emotsioonide paraad Saaremaa volikogus", Saarte Hääl, 31. märts). Kas ikka lõbustas?