Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 29. märts – 5. aprill
SÜNNID
- Andrean Pulk (17.03) Salme alevik
- Triinu Kunevitš (24.03) Hellamaa küla
- Karl Ploom (28.03) Kuressaare linn
- Henrik Ellik (29.03) Kuressaare linn
- Maribel Leiner (29.03) Kuressaare linn
- Evelin Arro (30.03) Kuressaare linn
- Eero Villak (31.03) Kuressaare linn
SURMAD
- Linda Vahter (92) Kuressaare linn
- Vladimer Veiler (75) Orissaare alevik
- Helve Raudsepp (88) Kaarma küla
- Valdek Reinem (83) Koimla küla
- Toomas Olop (77) Kuressaare linn
- Enn Rettau (85) Kuressaare linn
- Aleksandra Sagur (97) Kuressaare linn
- Eha Rüütel (58) Anijala küla
- Leili Põldama (81) Kuressaare linn
- Eeve Lüll (81) Küdema küla
- Aita Kald (68) Paju-Kurdla küla
- Helgi Mänd (84) Kuressaare linn
ABIELUD
- Kinne Tõnnison ja Kristjan Tamm – 1. aprill