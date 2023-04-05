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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

29. märts kuni 5. aprill
Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 29. märts – 5. aprill

SÜNNID

  • Andrean Pulk (17.03) Salme alevik
  • Triinu Kunevitš (24.03) Hellamaa küla
  • Karl Ploom (28.03) Kuressaare linn
  • Henrik Ellik (29.03) Kuressaare linn
  • Maribel Leiner (29.03) Kuressaare linn
  • Evelin Arro (30.03) Kuressaare linn
  • Eero Villak (31.03) Kuressaare linn

SURMAD

  • Linda Vahter (92) Kuressaare linn
  • Vladimer Veiler (75) Orissaare alevik
  • Helve Raudsepp (88) Kaarma küla
  • Valdek Reinem (83) Koimla küla
  • Toomas Olop (77) Kuressaare linn
  • Enn Rettau (85) Kuressaare linn
  • Aleksandra Sagur (97) Kuressaare linn
  • Eha Rüütel (58) Anijala küla
  • Leili Põldama (81) Kuressaare linn
  • Eeve Lüll (81) Küdema küla
  • Aita Kald (68) Paju-Kurdla küla
  • Helgi Mänd (84) Kuressaare linn

ABIELUD

  • Kinne Tõnnison ja Kristjan Tamm – 1. aprill
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