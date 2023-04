JUHTKIRI ⟩ Oh püüa ja hõiska!

Mis saab olla paremat ilusast ilmast, mõrkjatest ranna- või jõearoomidest ja hõbedaselt sädelevatest särgedest. Või vöödilistest ahvenatest. See ei ole mitte üksnes püügiga kaasnev põnevus ega pelgalt konkurentide edust üles köetud hasart – see on ka võimalus viibida värskes õhus, enamasti meeldivas seltskonnas, mis, kui pisut õnne juhtub kah olema, päädib lõppkokkuvõttes ka toreda saagiga. Kuivatatud särge armastavad isegi need, kes kala üldse ei söö, ahvenast aga võib oskusliku käe all valmida suisa delikatess.