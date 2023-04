Kohus karistas meest, kes tegi naisele haiget, vägistas ja jälitas

Kokkuleppega oli nõus ka kannatanu, öeldes, et ta ei aja taga mehe reaalse vangistusega karistamist, vaid tahab lihtsalt oma eluga rahulikult edasi minna ja et mees teda rohkem ei häiriks.

Kannatanu julges abi otsida

"Tahan rõhutada, et kannatanu oli hästi tubli – julges ise tulla ja abi otsida. Ja tõesti sai ka abi nii Saaremaa naiste tugikeskusest, ohvriabist kui politseist," ütles ringkonnaprokurör. "Ka kõik teised koduvägivalla all kannatanud peaksid teadma, et lahendused on olemas ning abi kohe võtta. Politsei alustab menetlust ja kogub tõendeid ning kui neid on piisavalt, saadab prokuratuur selle asja ka kohtusse.“