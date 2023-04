Öun Drinks võitis auhinna Eesti Parima Toiduaine konkursil

Öun Drinks'i turundusjuht Carmen Karnö ütles: "Oleme selle võidu üle väga õnnelikud ja see on meile suur tunnustus. Meie eesmärk on pakkuda tarbijatele parimat kvaliteeti ja maitset ning see auhind näitab, et oleme selles osas õigel teel.Õunte väärindamine ja nendest põnevate maitsetega karastusjookide loomine on meie südameasjaks."