LAUREN SIRP ⟩ Terve inimene – iga linna ja valla kalleim vara

Inimestele on selgemaks saanud, et tervis on nii füüsilise, vaimse kui ka sotsiaalse heaolu seisund ning tervikliku heaolu saavutamiseks on võrdselt olulised kõik kolm komponenti. Erinevate kriiside valguses on välja tulnud, et nii mõneski valdkonnas on ennetustöös ja tervisedenduses vajakajäämisi. Näitena võib tuua vaimse tervise, millesse on seni liiga vähe panustatud. Oluline on teada, et rahvastiku tervise heaks tehtu või tegematajätmiste mõju kajastub tervisenäitajates. Tervise edendamine loob heaolu ja suurendab inimese enda võimekust igapäevaeluga paremini toime tulla.