TEHNIKA ⟩ Saarlased kardavad nutilukku: mis saab, kui keegi telefoni ära varastab?

Aardla Lukuproff OÜ juhatuse liikme Olev Reinmägi sõnul tuli nutilukk turule juba kümme aastat tagasi, kuid selle turuosa küünib Eestis vaevu viieteist protsendini. Saarlased, nagu ka Eesti teiste piirkondade elanikud, pelgavad, et röövlid häkivad luku lahti ja tungivad nende korterisse. Et mis saab siis, kui keegi telefoni ära varastab? Aga isegi kui telefon satub varga saagiks, ei saa varas esiteks telefoni sisse ja teiseks ei tea ta su elukohta. “Teeme telefoniga ju igasugu asju – maksame makse, käime pangas, aga lukku kardame,” osutas Reinmägi.

20 aastat lukuabiteenust pakkunud ettevõtja kiidab nutilukku taevani, sest see võimaldab korteriukse avada telefoniga, ilma et võtmeid üldse vaja läheks. Piisab, kui sul on koduukse juurde jõudes telefon taskus ja uks läheb ise lukust lahti. Vajutad ainult linki ja astu aga tuppa.