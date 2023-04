Saaremaa sai kriisivalmiduse toetust 249 172 eurot. Saaremaa valla kriisivalmiduse nõunik Gunnar Havi ütles, et toetusrahaga hangitakse vallale 13 erineva võimsusega generaatorit, üks ligi tonnise kütusemahutiga haagis generaatorite tankimiseks ja rajatakse generaatori kasutamise võimekus kuues hoones. Millistest hoonetest on jutt, Havi ei täpsustanud, lisades üksnes, et need kõik kuuluvad vallale. Havi sõnul saab mobiilseid generaatoreid tulevikus kasutada sõltuvalt konkreetse kriisi olemusest ja ulatusest. Ennekõike kindlasti esma- ja elutähtsate teenuste ülevalhoidmiseks.