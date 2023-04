Pühapäeva öösel laieneb tihe sadu üle maa. Sajab peamiselt vihma, sekka tuleb mõnel pool ka lörtsi, vahendab Keskkonnaagentuur. Puhub mõõdukalt tugev lõunakaare tuul. Pilvisem öö on napilt plusskraadides. Päeval on oodata lühiajalisi sajuhooge. Puhub tugev edela- ja läänetuul, õhusooja 6-10 kraadi.

Esmaspäeval, 1. mail suundub madalrõhkkond Lapimaa poole ja selle mõju Läänemere äärsetele aladele on väiksem. Öö on selgem ja suurema sajuta ning jahe - õhutemperatuur langeb -2..+2°C-ni, rannikul on kuni +4°C. Päeval arenevaist pilverünkadest tuleb sajuhooge kohati. Tuul puhub valdavalt läänest. Õhutemperatuur on 8..12°C.