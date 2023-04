KULDNE KARIKAS ⟩ Semiir ja SaareSära said finaalipoodiumile

"Tantsumaailma inimesed said taaskord oma silmaga tunnistust anda sellest, et aasta-aastalt läheb konkurents järjest tihedamaks, tantsud on võimsad ning kõik teevad mega tööd! Kõik finaalis olevad tantsud on juba võitnud, olite valitud sinna sadade tantsude seast mis eelvoorudes olid, elame Teile kõigile alati kaasa!,"postitas tantsukool Semiir täna oma sotsiaalmeedias.