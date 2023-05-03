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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

27. aprill – 3. mai
Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 27.04 – 3.05

​SÜNNID

  • Sara Elis Laul (11.03) Kuressaare linn
  • Rianna Mägi (8.04) Kuressaare linn
  • Ranely Raun (21.04) Anijala küla
  • Ari Benjamin Abramov (23.04) Kuressaare linn
  • Markus Alpius (24.04) Orissaare alevik
  • Mariel Masing (25.04) Kuressaare linn
  • Liisi Loik (26.04) Sauvere küla
  • Uku Eevart Tool (27.04) Metsaääre küla
  • Maribell Kiil (27.04) Sutu küla
  • Gabriela Jänes (28.04) Kõljala küla
  • Disendra Nurja (30.04) Kuressaare linn

SURMAD

  • Maie Kallas (79) Eikla küla
  • Helgi Bukina (86) Kuressaare linn
  • Kalju Muul (64) Reina küla
  • Helgi Lõhmus (77) Kuressaare linn
  • Jaan Mitt (74) Mullutu küla
  • Herje Vilto (62) Muhu v, Lõetsa küla
  • Selma Oljanoi (99) Kuressaare linn
  • Mart Aomets (35) Mõisaküla
  • Saima Saat (89) Muhu v, Nautse küla
  • Eili Oll (85) Mui küla

ABIELUD

  • Ketrin Oeselg ja Sten-Olle Rei – 29. aprill
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