Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 27.04 – 3.05
SÜNNID
- Sara Elis Laul (11.03) Kuressaare linn
- Rianna Mägi (8.04) Kuressaare linn
- Ranely Raun (21.04) Anijala küla
- Ari Benjamin Abramov (23.04) Kuressaare linn
- Markus Alpius (24.04) Orissaare alevik
- Mariel Masing (25.04) Kuressaare linn
- Liisi Loik (26.04) Sauvere küla
- Uku Eevart Tool (27.04) Metsaääre küla
- Maribell Kiil (27.04) Sutu küla
- Gabriela Jänes (28.04) Kõljala küla
- Disendra Nurja (30.04) Kuressaare linn
SURMAD
- Maie Kallas (79) Eikla küla
- Helgi Bukina (86) Kuressaare linn
- Kalju Muul (64) Reina küla
- Helgi Lõhmus (77) Kuressaare linn
- Jaan Mitt (74) Mullutu küla
- Herje Vilto (62) Muhu v, Lõetsa küla
- Selma Oljanoi (99) Kuressaare linn
- Mart Aomets (35) Mõisaküla
- Saima Saat (89) Muhu v, Nautse küla
- Eili Oll (85) Mui küla
ABIELUD
- Ketrin Oeselg ja Sten-Olle Rei – 29. aprill