Nooruse kool otsib aktiivseid vilistlasi kaasa mõtlema ja panustama

Loodetavasti olete kursis, et 22. juunil peab kool oma 45. juubelit. Üritusega seonduv on leitav kooli kodulehelt ja FB-st. Loodan, et teid on palju tulemas, sest lisaks gümnaasiumi lõpetajatele on palutud ka üheksanda klassi lõpetanud lennud ja üritus tuleb äge. Igatahes on meil kogunenud aastaid omajagu ja siit Roomassaare karjamaalt on jalad alla saanud märkimisväärne hulk nutikaid, asjalikke ning suure südamega tegijaid. Kokku üle 5000 lõpetaja.

Sellega seoses on meil suur soov leida üles need vilistlased, kes tahavad, et see pärituul siin rannakarjamaal puhuks tugevalt ning kodukool oleks jätkuvalt inspiratsiooniks nii tänastele kui ka homsetele õpilastele.

Kutsun endast märku andma neid, kes sooviksid osaleda vilistlaskogu loomisel ja selle tegevuse mõtestamisel ning oleksid valmis panustama vastavalt oma võimalustele selle töösse.

Kas oled mõelnud tulla kooli rääkima oma eluteest, erialast või seiklustest. Mis võiks olla õpilastele inspireerivam kui lood tegelikkusest, siinsamas kasvanud inimestega. Võta julgelt ühendust. Kindlasti leiame sobiva viisi.

Samuti on olnud mõttes luua koolile vilistlasfond. See võiks olla nii uute ideede ellu viimiseks kui mõne õpilase/õpetaja stipendiumiks või midagi veel ägedamat. Kui see sul kõrvad liikuma pani, siis räägime.